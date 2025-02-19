Война уже стоила Украине 320 млрд долларов, из которых 200 млрд предоставили США и ЕС.

Помощь от США для Украины составила около 67 млрд долларов оружием и 31,5 млрд долларов поступлениями в бюджет, что не соответствует заявлениям Дональда Трампа о 500 млрд долларов для Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

"Я думаю, что надо разобраться с этой помощью. У нас совершенно разные цифры, к сожалению. У нас все очень понятно. Нам война стоила 320 миллиардов. 120 миллиардов это мы, народ Украины, налогоплательщики. 200 миллиардов это США и ЕС. Это мы говорим об оружии - пакет оружия 320 миллиардов", - сказал Зеленский.

Он отметил, что отдельно США предоставили по состоянию на сегодня около 67 млрд долларов оружием и еще 31,5 млрд долларов составила прямая финансовая помощь в бюджет на отдельные программы.

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"Мы безусловно благодарны за все эти гуманитарные программы, но нельзя насчитывать 500 миллиардов и верните нам 500 миллиардов минералами или еще чем-то. Это не серьезный разговор", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Украина готова к серьезному документу по украинским полезным ископаемым, который бы содержал реальные гарантии безопасности.

"Нам нужны гарантии безопасности, вам нужно это - с удовольствием делимся. В зависимости от инвестиции, объекта инвестиции забирайте проценты, нет вопросов, зарабатывайте вы. Но нам нужны гарантии безопасности", - подчеркнул глава государства.

Заявления Трампа о помощи Украине

Президент США Дональд Трамп вспомнил заявление Зеленского о том, что Украина не получила всю обещанную американскую помощь. По словам Трампа, он никогда не видел никакой четкой бухгалтерии по помощи Украине.

Ранее администрация Трампа предложила Украине предоставить США 50% собственности на полезные ископаемые в государстве. Новый президент США заявил, что хочет от Украины "эквивалент полезных ископаемых на сумму 500 миллиардов долларов".

В свою очередь президент Владимир Зеленский не дал подписать соглашение о полезных ископаемых с США, потому что оно не готово и не защищает интересы Украины.

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