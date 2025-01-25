Глава государства отметил. что не готов говорить о судьбе гуманитарных программ.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что военная помощь от США для Украины не остановлена. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

"Что касается ограничения помощи, я сегодня еще не готов об этом говорить. Я знаю, что есть какие-то ограничения. Надо детально смотреть. Ограничение на 90 дней, на сегодня, гуманитарных программ. Я знаю, есть большое количество институтов во всем мире, которые ранее поддерживались правительством Соединенных Штатов Америки. Я не знаю это. То есть, я не вижу этих денег. Я могу сказать только то, что может недополучить Украина, и то, чем занимаюсь я. Я сфокусирован на военной помощи. Она не остановлена", - заявил Зеленский.

Напомним, по данным издания Politico, американская помощь Украине заморожена на три месяца. Через 85 дней госсекретарь Марко Рубио подаст Дональду Трампу доклад, в котором укажет, целесообразно ли Вашингтону возобновлять поддержку Киева.

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Однако, в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины заверили, что распоряжения Государственного департамента США о приостановлении помощи иностранным государствам не касаются военной поддержки Украины.

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