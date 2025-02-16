По словам советника руководителя ОП, Европа опережает Штаты в том числе по объемам предоставленной бронетехники.

По некоторым видам оружия, которое предоставляется Украине в виде военной помощи, Европа значительно опережает Соединенные Штаты Америки. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Математику надо всем изучать. Если мы посмотрим по видам оружия, которое предоставляют Украине, мы увидим немножко странные цифры. Соединенные Штаты очень любят говорить: "Мы предоставляем много помощи Украине". Да, предоставляете, но есть нюанс. Противоракетная оборона – тотально, с большим преимуществом европейские страны. И это противоракетные системы. Ракетные системы, РСЗО и артиллерия – с большим преимуществом европейские страны. Бронетехника – европейские страны. 31 Abrams и выкупленные Штатами Т-72, которые были переданы Украине. Совсем другое количество танков и бронетехники, которые предоставили европейские страны", – пояснил он в эфире телеканала "Мы – Украина".

По его словам, европейские страны также в лидерах по количеству переданных Украине бронетранспортеров. Аналогичная ситуация и с амуницией для украинских войск.

Видео дня

"Европейские страны абсолютно точно осознают риски России, осознают, что Россия является неадекватной страной", – акцентировал Михаил Подоляк.

Помощь Украине: последние новости

Президент США Дональд Трамп недавно сообщил о договоренности с российским диктатором Путиным начать переговоры о прекращении войны, которую РФ ведет против Украины. В то же время американский лидер подчеркнул, что продолжит поддерживать Украину, ведь иначе "Путин бы подумал, что он выиграл".

Между тем министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что НАТО возьмет на себя больше обязательств по помощи Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: