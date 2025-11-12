Российские силы незначительно продвинулись на Великобурлукском направлении, однако украинские войска удерживают оборону и не дают врагу развить успех.

Российская армия смогла незначительно продвинуться вглубь территории Харьковской области на Великобурлукском направлении, частично оттеснив украинские силы от государственной границы.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телеканала "Мы - Украина".

"Сейчас они просто смогли немного оттеснить украинские силы от границы, зайти со стороны границы - неглубоко. Там не глубокий заход, но достаточно длинный", - уточнил Трегубов.

По его словам, российские атаки на этом направлении продолжались уже некоторое время, и теперь оккупанты, вероятно, пытаются создать плацдармы для дальнейшего наступления - или на Купянск с севера, или в направлении Великого Бурлука.

Несмотря на это, украинские войска сдерживают натиск противника. Великобурлукское направление является одним из самых горячих участков фронта на Харьковщине, где российские войска пытаются улучшить свои позиции после провала предыдущих попыток прорыва.

Как сообщал УНИАН, ранее начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Александр Даниленко объяснил, что Россия стремится захватить предприятия на территории Волчанска, которые потенциально имеют подземные коммуникации.

В то же время начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что пытаются сделать россияне в Купянске. По его словам, в городе и вокруг него продолжаются ожесточенные бои.

