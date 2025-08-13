Россия осуществила прорыв не захватив позиции, а отправив диверсионно-разведывательные группы вглубь территории, говорит Николай Гриценко.

Ситуация на всем Покровском направлении и в частности на том отрезке, где "вырисовался" прорыв россиян - чрезвычайно сложная. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал Николай Гриценко - младший лейтенант, начальник штаба 4 батальона Сила свободы бригады "Рубеж" Нацгвардии.

"Враг пытается лезть вперед, максимальные ресурсы на это вбрасывает и огромное количество личного состава. Просто орды орков отправляет на эти прорывы, прохождение передних линий. И то, что мы видим сейчас - это лишь 5-10% от того, что прошло на передней линии. Они пытаются двигаться ночью, используя теплоизоляционных одеял. И ставят ставку на то, чтобы пройти переднюю линию, продвигаться где-то в наши тылы. А уже не вести боевые действия на передней линии", - сказал Гриценко.

Он добавил, что россияне привлекают значительное количество личного состава, которым пытаются пройти через нашу линию обороны. Однако эффективность этого способа сомнительна, говорит Гриценко.

Видео дня

"Их подразделения проходят и остаются там обрезанные, без связи, провизии, воды, БК. Они показывают какой-то результат, они прошли глубже, в нашу оборону. Но из этого нет целесообразности, потому что они просто обрезаны. И нам остается только обрезать их маршрут захода и уничтожить тех, кто зашел внутрь", - добавил Гриценко.

Он пояснил, что этот прорыв россиян не означает смещение фронта. Враг завел диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в глубину украинской территории. И это частая практика оккупантов, отметил военный:

"Очень многие люди думают - как так, за день 10 км они прошли. Это было не за день. Это обычные ДРГ противника, которые находится в центре наших боевых порядков. Они не разрезали нашу полосу обороны, не вклинились, не имели успеха, не захватили ничего. Они просто отправили свои ДРГ, какие-то из них прошли. Сейчас мы заблокируем эти группы, уничтожим их и этого результата на карте уже не будет".

Ситуация на фронте: важные новости

Президент Владимир Зеленский раскрыл разницу потерь между Украиной и Россией. Он отметил, что РФ теряет втрое больше живой силы. Также президент сказал, что из-за того, что РФ не удалось продвинуться на Сумском направлении, она перебросила часть личного состава на Покровское и Запорожское направления.

А военнослужащие 36 ОБрМП рассказали, что вклинение между Покровском и Константиновкой остается едва ли не самым большим достижением армии РФ, но оно создает угрозу окружения Покровска с севера и угрожает Доброполью.

Вас также могут заинтересовать новости: