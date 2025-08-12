По его данным, соотношение личного состава войск составляет 1 к 3 в сторону противника.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл информацию о потерях личного состава с нашей стороны и со стороны врага. По его словам, на сейчас потери оккупантов где-то втрое больше наших. Об этом лидер Украины сказал сегодня во время общения с журналистами.

"Относительно потерь. Приведу пример вчерашнего дня, в целом примерно так: у россиян тысяча потерь в сутки, это 500 убитых и 500 раненых. Я сейчас не говорю, что там есть 10 пленных и так далее. Если точнее - 968 потерь у России, убитых 531 и 428 раненых, 9 в плену. Мы - 340 потерь за сутки: 18 "двухсотых" и 243 "трехсотых", 79 без вести пропавших. Примерно 1 к 3, то есть их потери втрое больше", - отметил президент.

По его данным, соотношение личного состава войск составляет 1 к 3 "в сторону противника по количеству". Относительно ситуации по оружию Зеленский сообщил, что на сегодня примерно: артиллерия 1 к 2,4 в сторону противника; дроны FPV - 1 к 1,4 в нашу пользу.

Видео дня

"Не хватает денег на дроны, поэтому пока 1 к 1,4, хотя мы считаем 1 к 2,5 мы можем легко держать в нашу пользу, даже 1 к 4 могли бы в нашу пользу, но ищем финансирование у европейских партнеров", - сказал он.

Глава государства также отметил, что с Сумского направления, так как его взять россияне не смогли, началось передвижение войск РФ на Запорожское и на Покровское направления. Таким образом живая сила врага будет увеличиваться на определенных направлениях.

"Они готовятся к наступательной операции, мы считаем, на трех направлениях. Главные направления - Запорожское, Покровское и Новопавловское. Считаем, что на Запорожское будет около 15 тысяч дополнительно, Покровское - около 7 тысяч дополнительно, Новопавловское может быть 5 тысяч дополнительно - считаем, что это направление третье по приоритетности. Из 53 тысяч в Сумах, считаем, что около 30 тысяч будут сейчас идти на эти три направления. Считаем, что это главный источник войск, это их сильнейшие бригады, которые на Курском направлении стоят, они будут передвигаться", - отметил Зеленский.

По его словам, есть убеждение, что оккупанты будут делать все, чтобы после 15 августа готовиться к наступательным действиям.

"Считаем, что они будут готовы к сентябрю с этими бригадами. Считаем, что с дополнительными могут быть готовы в ноябре. Считаем, что все эти три направления были год назад, и они действуют по тем же планам и картам. Эта наступательная миссия на Запорожье и на Покровск была задержана на год из-за Курской операции. Видим все то же самое, те же шаги и накопление такого количества людей, которое им нужно. Они год назад начинали действовать именно так, но из-за Курской операции они начали перебрасывать туда людей, боялись, что мы будем продвигаться вглубь России. Что и произошло", - отметил Зеленский.

При этом он отметил, что по всем направлениям в течение этого месяца россияне будут пытаться демонстрировать какое-то продвижение для того, чтобы политически давить на Украину, стремясь к тем или иным уступкам.

"Я как раз хочу, чтобы они знали, что мы это понимаем, и что наше войско будет готовиться к этому", - подчеркнул Зеленский.

Ситуация на фронте - важные новости

Как сообщал УНИАН, вчера командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины (НГУ) Андрей Отченаш сказал, что на Покровском направлении ситуация очень сложная, россиян там сейчас "нереально огромное количество".

Сегодня спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины майор Андрей Ковалев в комментарии УНИАН сказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил дополнительные силы для остановки россиян на Покровском направлении.

Военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев отмечает, что этот август для Украины "чрезвычайно сложный", потому что враг, имея достаточно ограниченные дедлайны - примерно до середины октября, - пытается как можно больше захватить наших территорий. Селезнев добавил, что впоследствии мы узнаем, станет ли это для россиян будущим аргументом на переговорах, или враг имеет какие-то другие планы.

По его данным, тем не менее, на прошлой неделе мы потеряли 141 квадратный километр нашей территории. К примеру, неделей ранее это было всего 93 километра.

Селезнев не исключил, что враг проводит передислокацию своих сил и средств на приоритетные для него направления. Он отметил, что враг не прекращает своих атак, ища слабые места в нашей обороне и речь идет не только о Покровском или Запорожском направлениях. Так же враг постоянно атакует наших защитников в районе Торецка, в направлении на Часов Яр, на Северском и Лиманском направлениях. Чрезвычайно сложная ситуация на поле боя севернее Купянска, подчеркнул он.

Вас также могут заинтересовать новости: