Битва за Покровск имеет ряд важных значений, отражая меняющийся оперативный и политический контекст данного этапа войны.

Покровск фактически пал под натиском российских военных, которые окружили его с трех сторон, и войска Кремля все активнее просачиваются в центр.

Как пишет обозреватель The Times Марк Галеотти, есть соблазн представить столь масштабную операцию (битва за город длилась 18 месяцев) как переломный момент в войне. Но на самом деле, это поражение Украины, не следует рассматривать как кардинальный поворот.

О чем говорит битва за Покровск

Обозреватель отметил, что три дня назад главнокомндующий ВСУ Александр Сырский сказал, что "речи о российском контроле над Покровском или оперативном окружении группировки Сил обороны не идет". Однако, как отметил Галеотти, с тех пор появились новые свидетельства активности россиян.

"В городе все еще продолжаются бои, поскольку отдельные силы украинских войск занимают последнюю оборону или пытаются достичь безопасных рубежей", - написал обозреватель.

Он отметил, что переломный момент почти наверняка уже прошел и, хотя украинские военные добились некоторых успехов к северу от Покровска, шансов на контратаку ВСУ на сам город, мало.

"После краха обороны Покровска и Мирнограда бои на северо-востоке Украины продолжатся. Города-крепости в оставшейся украинской части Донецкой области все еще стоят. Западные наблюдатели считают, что их падение займет больше времени, чем падение Покровска", - констатировал Галеотти.

Однако следующая кампания, как допустил обозреватель, развернется не на Донбассе, а в Вашингтоне.

При чем тут Трамп

Одна из причин, почему российский диктатор Владимир Путин положил сколько своих солдат за Покровск, заключается в том, что он вовлечен не только в войну с Украиной, но и в борьбу характеров с президентом США Дональдом Трампом.

Журналист отметил, что Путин пытался обозначить свое неповиновение, сначала показав новые ядерные системы, а теперь и одержав еще одну победу. "Победитель - Москва, а не Киев - таков сигнал американскому президенту, известному своей готовностью поддержать победителей", - отметил обозреватель.

Галеотти рассуждает, что может показаться невозможным, что украинского президент Зеленского принудят к мирному соглашению, которое, по всей видимости, поддерживает Трамп, но Путин, похоже, надеется, что, если он заручится поддержкой США, украинцы отдадут ему города-крепости, и ему не придется биться за них.

Битва за Покровск

Последнему российскому наступлению на Покровск способствовал густой туман, который мешал работе украинских разведывательных и ударных дронов. Исторически сложилось так, что зима замедлит темп военных действий.

Обозпеватель отмети, что Украина пострадает, поскольку численное превосходство России и ее более широкие возможности по вводу в бой свежих подразделений играют еще большую роль.

"Мы вполне могли бы рассматривать зиму как период интенсивных боевых действий, а не как затишье, которое дало бы украинцам возможность перегруппироваться", - констатировал журналист.

Битва за Покровск выявила растущий кадровый кризис в Украине, а РФ все еще способна ежемесячно набирать по 30 тыс. солдат, чтобы компенсировать свои потери.

"Решимость, которая была добродетелью Киева, одновременно становится его недостатком. Нежелание сдаваться привело к тому, что Украина не только упустила шанс вырвать свои войска из рук россиян, но и перекинула подразделения с других направлений для подкрепления", - написал обозреватель.

Как битва за Покровск сыграла на руку росиянм на других направлениях

Отчасти из-за переброски украинских войск россияне относительно быстро продвигаются на юге. В частности, 90-я танковая дивизия продвигается по открытой местности к Гуляйполю, где граничат Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области. Сейчас они находятся в 8 км от города.

Как и Покровск, Гуляйполе является украинским логистическим узлом. Хотя его судьба не определена, если Киев отправит подкрепление, это, вероятно, будет означать удержание позиций.

"Суровая правда заключается в том, что у украинцев недостаточно солдат, чтобы прикрыть каждую уязвимую точку на линии фронта. Поэтому Покровск, как и все города, важен, и, учитывая, что Путин не беспокоится о своих потерях, россияне, вероятно, довольны", - отметил Галеотти.

Однако, как заключил журналист, более широкий контекст этой битвы заключается в том, что в то время, когда зима может быть на стороне россиян, Киев испытывает острую нехватку людей, и битва за внимание Трампа также еще не выиграна.

Ситуация в Покровске

Недавно начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко заявлял, что до зимы российские военные будут пытаться закрепиться в Покровске и Мирнограде. Однако, по его словам, с наступлением морозов противника будет легко выбить оттуда.

По данным Генштаба ВСУ, за 15 ноября на фронте произошло 164 боевых столкновения. Больше всего – на Покровском направлении. Там враг 52 раза атаковал позиции ВСУ.

