'Похоже на Чернобыль': в The Guardian описали жизнь в самом разбомбленном районе Киева

Местные жители говорят, что ситуация только ухудшилась в последние месяцы.

На Лукьяновке, в самом пострадавшем от бомбардировок районе Киева, белые буквы на оживленном McDonald’s расплавились от пожара, охватившего расположенный неподалеку торговый центр во время последнего крупного теракта РФ. Об этом пишет The Guardian.

На тепловых картах, показывающих частоту воздушных налетов в Киеве, район вокруг Лукьяновкой площади и более широкий район Шевченковского выделяются концентрацией ударов за последние четыре года.

Местные жители говорят, что ситуация только ухудшилась в последние месяцы. В огромном и раскинувшемся городе, где следы военных разрушений практически незаметны, этот уголок Киева больше похож на сцену с линии фронта.

Видео дня

Отмечается, что очевидная причина этого кроется через оживленную улицу от входа в метро: длинный, красный, разбитый фасад разрушенного завода "Артем", некогда оружейного предприятия, теперь в значительной степени разрушенного.

Важно, что недавние массированные удары затронули и гражданские здания. Стеклянная башня, возвышающаяся над улицей, лишилась многих окон. У обочины стоят две сгоревшие машины. Вход в метро, ​​который уже пять раз подвергался обстрелам, местами заколочен досками, а прохожие останавливаются, чтобы посмотреть на обгоревшее и разрушенное здание.

Издание пишет, что помимо вокзала и ресторана, большая часть активности в этом районе теперь сосредоточена на небольшом количестве цветочных и овощных лавок на маленьком рынке, который все еще работает под одним из разрушенных зданий.

Что говорят местные жители

Анастасия Примак, 23-летняя менеджер по продуктам, живущая в одном из близлежащих многоэтажных домов, пьет кофе перед работой. Она рассказала:

"Я переехала в Киев из Никополя два года назад из-за постоянных бомбардировок. Теперь же в последние месяцы здесь тоже происходят массированные бомбардировки".

Первым был удар беспилотника по близлежащему многоквартирному дому 28 апреля. Примак показала видео разрушенных зданий.

"Я говорю друзьям, что это похоже на Чернобыль. Здесь становится все опаснее. Я сплю, свернувшись калачиком, как эмбрион, потому что боюсь, что меня поразит беспилотник или ракета. Я хочу умереть с первого раза. Я не хочу потерять конечность", - заявила она.

Сидя за своим цветочным прилавком, Фаина Полищук говорит, что хотя большинство продавцов вернулись, покупателей больше нет.

"Это опасно. После последнего масштабного удара в мае большинство моих коллег здесь плакали и нервничали, и поначалу несколько дней не хотели возвращаться. Но это мой источник дохода", - рассказала она.

Женщина видела последний удар из окна своей квартиры. Фаина говорит, что останется, несмотря ни на что, и выражает оптимизм:

"Я не боюсь. Если ситуация ухудшится, я поеду в Винницу [ее родной город]".

Новые угрозы РФ

Кремлевские чиновники и президент РФ Владимир Путин заявили о намерении России нанести более массированные и "систематические" удары по городским районам Украины.

Увеличение российских ракетных угроз в отношении Киева и других городов происходит на фоне стремления Москвы воспользоваться глобальной нехваткой средств перехвата ракет - особенно для системы Patriot - которая усугубилась войной США и Израиля против Ирана.

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