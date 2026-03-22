'Молнии' взлетели нестандартно: пограничники разгромили вражеский склад беспилотников (видео)

Также уничтожен полевой склад мин.

Уничтожен полевой склад беспилотников типа"Молния" вместе с подготовленной стартовой позицией для их запуска. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что это произошло благодаря умелой работе операторов БПЛА бригады "Стальная граница" на Курском и Северо-Слобожанском направлениях.

Также под разрушительную силу дронов попали пять укрытий противника, полевой склад мин, три антенны связи и квадроцикл.

Пограничники показали видео, как уничтожают запасы врага, которые должны были быть направлены против украинских военных и техники.

"Молнии" на фронте – последние новости

Как сообщал УНИАН, специалист по военным радиотехнологиям и советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов отмечал, что на фронте растет количество российских ударных БПЛА типа "Молния", которые работают на неизвестной частоте, и поэтому им трудно противодействовать.

По его словам, заметно растет не только количество "Молний", но и ударных и разведывательных дронов. Участились запросы от военных о том, почему украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не всегда эффективно противодействуют именно "Молнии".

Как пояснил Бескрестнов, средства радиоэлектронной разведки (РЭР) способны хорошо фиксировать сам беспилотник, ведь во время полета он передает видеосигнал, который можно обнаружить в эфире. Однако неизвестно, на какой частоте осуществляется управление дроном. Дело в том, что "Молния" лишь принимает команды от оператора и не передает сигнал в ответ. Из-за этого определить канал управления чрезвычайно сложно.

Тем не менее, добавил специалист, в случае с "Молнией" оператор может находиться на расстоянии 30–60 километров. Из-за этого средства РЭР плохо обнаруживают сигналы пульта, "просто визуально анализируя спектр, ведь LoRa может работать на уровне шумов".

