В целом один такой самолет берет восемь ракет.

В ночь на 20 июня Россия подняла в воздух четыре бомбардировщика Ту-95МС, чтобы выпустить четыре ракеты Х-101 и Х-555. Их удалось сбить.

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко объяснил в эфире Radio NV, почему оккупанты действуют таким образом, ведь все эти снаряды можно было выпустить с одного борта.

"Все упирается в финансовые причины. Смотрите, четыре ракеты можно было запустить с одного борта, потому что в целом такой самолет берет восемь ракет, но это уже перегрузка. Если бы запустили с одного борта, то финансовые выплаты, то есть боевые за пуски, получил бы один экипаж, а так получат четыре экипажа. Здесь любой командир полка расскажет о причинах поднятия нескольких самолетов на задание, которое мог выполнить один самолет", - отметил Романенко.

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По мнению авиаэксперта, в данном случае дело в деньгах и "ничего больше".

"Немного неожиданно, но практика такая, понимаете? Надо стимулировать. Нет побед - стимулируют деньгами, простая формула", - подытожил он.

Ночная атака РФ - что известно

Как сообщили в Воздушных силах, всего враг применил 9 ракет различных типов и 27 ударных БпЛА.

В результате этой атаки были повреждены энергообъекты в четырех областях. Было повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях.

В ДТЭК отметили, что враг атаковал одну из теплоэлектростанций компании. Были ранены трое сотрудников, им оказывают всю возможную помощь.

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