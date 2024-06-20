Последствия атаки на энергообъекты еще устанавливаются.

Российские оккупационные войска в ночь на 20 июня атаковали территорию Украины, в результате чего повреждены энергообъекты в четырех областях.

Как сообщает Укрэнерго, враг нанес новый массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины. Было повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях. Последствия еще уточняются.

Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов отмечал в Telegram, что враг попал дронами в объект критической инфраструктуры. Пострадавших не было, но на месте проводились мероприятия по ликвидации последствий.

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В КГВА добавили, что под ударом оказалась и столица.

"Ночная воздушная тревога в столице была связана с угрозой ударных БпЛА. По предварительным данным, вражеские дроны были запущены с юга, пролетели через Николаевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Черниговскую области и пытались атаковать Киев с северо-восточного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены на подступах к столице (тип и количество в своих отчетах обнародуют Воздушные Силы)", - говорится в сообщении.

Разрушений или пострадавших в Киеве не зафиксировано.

Состояние украинской энергетики

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что в следующие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, чем сейчас. По его словам, несколько больше будут применяться графики отключений света с 11:00 до 23:00 графики, чем в остальное время суток.

По меньшей мере две следующие зимы украинцы будут жить с отключениями электроэнергии. Сейчас состояние энергетической системы можно оценить на 3 из 12 баллов, сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Как сообщал УНИАН, при наихудшем развитии событий, зимой украинцы могут проводить без света и отопления до 20 часов.

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