РФ выпустила по Украине ракеты с Ту-95МС: подробности от Воздушных сил

Также в ВСУ сообщают о фиксации в украинском небе дронов типа Shahed.

Ночью 20 июня российские оккупационные войска в очередной раз атакуют Украину ракетами с Ту-95МС. О пусках сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Ракетная опасность в восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!" – говорится в сообщении.

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Обновлено 01:54: В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности в областях, где объявлена ​​тревога.

Следует отметить, что в украинском воздушном пространстве также фиксируются ударные дроны. По состоянию на эту минуту карта тревог выглядит так:

Атаки РФ по Украине

Вечером 19 июня была зафиксирована активность российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Сообщалось о взлете четырех бортов с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ.

Стоит отметить, что ночь на 19 июня также была неспокойной. Российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными дронами типа Shahed. Взрывы раздавались, в частности на Львовщине.

Украинские защитники сбили в небе над областью 5 из 5 "шахедов". Однако были зафиксированы разрушения. Сообщалось также о пострадавшем.

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