В ночь на 20 июня оккупанты провели комбинированную атаку по украинской территории.

В ночь на 20 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА типа "Shahed".

Как сообщили в Воздушных силах, всего враг применил 9 ракет различных типов и 27 ударных БпЛА.

В частности это:

Видео дня

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - воздушное пространство над акваторией Каспийского моря);

3 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Воронежской обл.);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства над акваторией Азовского моря);

27 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 (район пусков - Приморско-Ахтарск).

В Воздушных силах добавили, что атакованы объекты критической инфраструктуры, а основное направление удара - Восток Украины, в частности Днепропетровская область.

"Воздушное нападение противника отражали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ Воздушных сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя сбиты 32 воздушные цели:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

1 управляемую авиационную ракету Х-59;

27 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.

Атаки РФ по Украине

Ночью 19 июня россияне атаковали Украину ударными дронами типа Shahed. Утром глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что военные противовоздушной обороны сбили на Львовщине 5 из 5 "шахедов".

В свою очередь, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в Малехове зафиксирован прилет. Был поврежден многоэтажный жилой дом, пострадал человек.

Вас также могут заинтересовать новости: