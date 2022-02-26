Он подчеркнул, что "убитые и раненые дети - это приговор этому вторжению".

Президент Украины Владимир Зеленский спросил у России, почему они убивают украинских детей в детдомах и садиках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем обращении, обнародованном в Telegram-канале президента.

"В Ворзеле Киевской области били "Градами". Били "Градами" по детскому дому. По Ахтырке, Сумская область, били "Ураганами". Под обстрелом были жилые кварталы, укрытия, детские сады. Что это за война против украинских детей в детском саду?! Кто они? Они тоже неонацисты? Из детского сада. Или это солдаты НАТО, которые угрожали России?", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что "убитые и раненые дети - это приговор этому вторжению".

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с мировыми лидерами о новой значительной помощи для Украины.

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