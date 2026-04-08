Эксперт пояснил, что стоит за строительством баз для дальнобойных дронов в Беларуси

По мнению Жмайла, Россия готовится к столкновению с западным миром.

Самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко нужно "прогибаться", чтобы обеспечить себе лояльность Кремля, поэтому в стране могут строить российские базы для запуска дальнобойных дронов. Об этом в эфире 24 канала сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Отвечая на вопрос о том, что россияне начали строить в Беларуси базы для запуска дальнобойных дронов, он высказал мнение, что в краткосрочной перспективе, в частности, в этом году, этого не произойдет.

В то же время эксперт отметил, что Лукашенко нужно "прогибаться", чтобы обеспечить себе лояльность Кремля. Поэтому и такие базы могут строиться, и может размещаться "Орешник". В то же время Лукашенко будет сопротивляться вступлению в войну.

"У России сейчас точно нет какого-то преимущества, чтобы за нее вступать, и она сейчас не побеждает. Плюс ему очень импонирует, что Трамп (президент США Дональд Трамп, – ред.) пробил блокаду белорусского режима, и теперь постепенно ослабляются санкции", – сказал Жмайло.

Впрочем, отметил эксперт, Россия готовится к глобальной войне, где "белорусский балкон", как его называют европейцы, является важным стратегическим плацдармом для оккупантов. Кроме того, он заметил, что Россия продолжает наращивать свои военные мощности вдоль границы с НАТО, начиная с Финляндии. Да, "они готовятся к столкновению с западным миром".

Эксперт также отметил, что эти площадки могут быть использованы и для атак на Украину. Но Украина будет отвечать на это, ведь это уже не 2022 год, когда западные партнеры предостерегали Украину от превентивных ударов.

Российские базы в Беларуси

Как сообщал УНИАН, недавно появилась информация о том, что Россия начала строительство баз для беспилотников большой дальности на территории Беларуси, что позволит значительно сократить время подлета к украинским городам и критически повлияет на ситуацию с безопасностью.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Россия использует территорию Беларуси и других соседних стран для пролета ударных беспилотников "Шахед", которые атакуют Украину.

По его словам, враг для таких пролетов также использует территорию Молдовы, непризнанного Приднестровья и Румынии. А в Беларуси, вероятно, есть вышки и ретрансляторы, которые помогают россиянам управлять своими ударными беспилотниками.

