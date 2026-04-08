'Уже кое-что сделал в жизни': 19-летний военный рассказал, как взял в плен троих россиян

Тогда решили оказать на оккупантов психологическое давление.

"Малой" – 19-летний пехотинец 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Весной 2025 года он подписал контракт "18–24". Впоследствии парень взял в плен трех бойцов армии РФ во время штурма. Его историю рассказали в Telegram-канале бригады.

По словам военного, он не мог просто сидеть дома после того, как на фронте погиб двоюродный брат.

События разворачивались во время зачистки вражеских позиций. Боец вспоминает, что все происходило на безумном адреналине.

"Был приказ зайти в блиндаж. Он должен был быть пустым. Подхожу ближе, вижу, рядом с блиндажом висит чей-то автомат, бронежилет валяется. Залетел внутрь, россияне забились в дальней комнате. Мои откатились, я остался один. На адреналине. Кричу ребятам по рации: "Принесите еще гранаты!", – рассказал "Малый".

Когда на помощь подбежал боевой товарищ, они решили действовать хитростью, применив психологическое давление.

"Говорим: "Жить хотите? У вас семьи, дети. Выходите, а то сейчас забросим термобар!" Тогда термобару я даже в руках не держал. И они вышли – сдались. Мы их осмотрели, проверили, начали передавать, чтобы их забрали. Тут подлетел российский мавик и сбросил на меня какой-то большой боеприпас", – вспоминает парень.

По его словам, он успел отскочить в сторону, но взрыв все равно задел его.

"Поднялся – уже вся штанина в крови. Испугался, что перебило артерию, но, слава богу, этого не случилось. Ногу разорвало, но смогли ее затампонировать. После этого пришли наши ребята из разведки забирать пленных, и меня забрали. После контракта планирую поехать домой и жениться на любимой. В армию потом все равно вернусь, только не пехотинцем", – рассказал он.

Как сообщал УНИАН, недавно под Гришиным группа из пяти российских оккупантов заблудилась и вышла на позиции украинской разведки.

Первый батальон беспилотных систем 59 ОШБр им. Якова Гандзюка "Хищники высот" рассказал, что россияне жаловались на то, что командиры еще три суток назад оставили их без еды, воды и связи.

Кроме того, украинским защитникам под Покровском удалось провести молниеносную контратаку.

