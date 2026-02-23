Двое украинских штурмовиков захватили в плен шестерых оккупантов

За последний месяц значительно возросло количество пленных.

Двое бойцов штурмовой группы "Морок" 225-го отдельного штурмового полка взяли в плен шестерых вражеских пехотинцев 114-го мотострелкового полка.

Как сообщили в "Мороке", во время штурма укрытия и предложения сложить оружие истощенные и демотивированные противники выразили желание сдаться в плен.

"Таким образом удалось пополнить наш обменный фонд еще на 6 человек и получить дополнительные разведывательные данные от командира взвода, который возглавлял эту группу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за последний месяц значительно возросло количество пленных, которые "просто устали от бесчеловечного отношения со стороны командования".

"А мы, в свою очередь, всегда готовы сохранить жизнь тем, кого гонят на забой", – добавили защитники.

Плен ВСУ

Как сообщал УНИАН, ранее на Северо-Слобожанском направлении бойцы 158-й отдельной механизированной бригады через громкоговоритель обратились к российским оккупантам. Их призвали сдаться в плен.

Двое захватчиков так и поступили. Затем эти двое записали обращение с приглашением к своим "коллегам", и тогда сдались еще три человека.

В то же время россияне, заблокированные в Купянске Харьковской области, сдались в плен через чат-бот. Один из пленных находился в городе почти полгода.

Вас также могут заинтересовать новости: