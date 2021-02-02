На Донбассе активизировались вражеские снайперы - в воскресенье один из них тяжело ранил украинского воина.
Об этом рассказал в Facebook журналист Александр Махов.
"Так выглядит перемирие на Донбассе. Пуля снайпера пробила каску насквозь и ранила армейца в голову. Собратья собирали мозги в кучу руками и забинтовывали голову. Сейчас боец находится в реанимации. Состояние его очень тяжелое", - пишет журналист.
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По его данным, побратим раненого воина, который был рядом, также пострадал из-за вражеского снайпера.
"Целил в сердце, но немного оплошал. Боец также в госпитале. Произошло это на передовых позициях недалеко от Донецка", - уточнил он.
Бойцы предположили, что по ним "работала" пара снайперов, поскольку было два почти одновременных выстрела. Это произошло во время передвижения воинов между огневых точек.
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