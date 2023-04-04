Они добровольно согласились занять "руководящие должности" в незаконных органах власти в начале полномасштабного вторжения.

Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства вины трех коллаборантов из Николаевщины, которые возглавляли оккупационные органы врага во время временной оккупации Снигиревки.

Как сообщает пресс-центр СБУ, они добровольно согласились занять "руководящие должности" в незаконных органах власти в начале полномасштабного вторжения.

Отмечается, что организатором преступной группы является бывший житель Николаевщины, пророссийский пропагандист Юрий Барабашов. Как проинформировали в спецслужбе, его "назначению" лично способствовал террорист Денис Пушилин, на которого коллаборант длительное время работал во временно оккупированном Донецке.

Видео дня

"Находясь на "посту", Барабашов выполнял задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в регионе. Именно он занимался организацией псевдореферендума по "присоединению" захваченной части Николаевщины к составу РФ. Для выполнения вражеских указаний фигурант привлек двух своих сообщников - бывших председателя Снигиревского горсовета Александра Ларченко и депутата Баштанского районного совета Татьяну Мезину", - говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что под руководством гауляйтера они организовывали подворовые обходы местных жителей и заставляли людей "проголосовать" в пользу агрессора, в случае отказа – угрожали репрессиями и "конфискацией" имущества.

"К таким "рейдам" участники оккупационных "избиркомов" привлекали вооруженных захватчиков. Во время освобождения Николаевщины все трое коллаборантов сбежали на временно захваченную часть юга Украины", - заявили в СБУ.

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 6 ст. 111-1 и ч. 3 ст. 28 (коллаборационная деятельность, совершенная организованной группой); ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Обвинительные материалы в отношении этих фигурантов направлены в суд. Злоумышленникам грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.

Освобождение Снигиревки

Российские военные захватили Снигиревку 19 марта. Этот город является важным железнодорожным узлом.

5 октября по неподтвержденным данным, российские офицеры покинули Снигиревку, оставив там обыкновенных солдат. 10 ноября стало известно, что украинская армия взяла под свой контроль город.

Вас также могут заинтересовать новости: