Оккупанты занимали город с 19 марта.

С момента, когда подразделения Сил обороны Украины освободили Снигиревку в Николаевской области, прошло уже 1,5 недели.

Небольшой город, где до полномасштабной войны, развязанной Россией, проживало чуть более 10 тысяч человек, подвергся значительным разрушениям.

Оккупанты, занимавшие город с 19 марта, уничтожали жилье и объекты инфраструктуры. В частности, уничтожены школа, редакции местных медиа и отдел полиции – тут российские солдаты устроили пыточную для мирных украинцев и занимались беззаконием.

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Сегодня город понемногу приходит в себя после длительной оккупации. В Снигиревке уже появилась мобильная связь, восстановлена подача воды. Людям, которые остаются в городе, раздают гуманитарную помощь. По улицам можно встретить голодных собак, ищущих еду, и покрытые ржавчиной искореженные автомобили.

Впрочем, опасность для жителей города до сих пор не миновала. По сообщениям СБУ, после освобождения Снигиревке обнаружили масштабные склады российских боеприпасов – теперь это оружие помогает ВСУ уничтожать врага. Как и в других освобожденных населенных пунктах, здесь россияне заминировали социальные объекты и жилье горожан. Из-за разминирования и продолжающихся фильтрационных мероприятий, в город ограничили въезд минимум до 24 ноября.

Ситуация в Николаевской области-последние новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на южном направлении. По состоянию на 11 ноября украинская армия освободила всю Николаевскую область. Сейчас российские захватчики все еще контролируют территорию Кинбурнской косы. Украинские защитники выбивают россиян оттуда и атакуют вражеские позиции на косе.

По словам председателя Николаевской ОГА Виталия Кима, из-за выхода российских войск с левобережья, в частности, из Херсона, вероятность атак Николаевской области ракетами С-300 существенно уменьшилась.

Сейчас местные власти и коммунальщики работают над возобновлением водоснабжения областного центра. Проблемы с водой начались еще летом в результате атак россиян.

13 ноября мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что после разминирования на деоккупированной территории начнутся ремонтные работы, чтобы восстановить водоснабжение. Известно, что из-за соленой воды повреждено коррозией 240 километров водопровода.

14 ноября "Укрзализныця" впервые с начала полномасштабного вторжения возобновила пассажирское сообщение с Николаевом.

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