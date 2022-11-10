Украинские защитники уже обнародовали видео из освобожденного города.

Украинская армия взяла под контроль город Снигиревка Николаевской области.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Кроме этого украинские бойцы записали видео с освобожденной Снигиревки.

Видео дня

"10 ноября 2022 года был освобожден населенный пункт Снигиревка силами 131-го отдельного разведывательного батальона", - комментирует один из военных на видео.

Из видео слышно, как украинским защитникам аплодируют местные жители.

Отметим, что в настоящее время официального подтверждения освобождения города пока нет.

Ситуация в Снигиревке

5 октября город Снигиревка Николаевской области, по неподтвержденным сведениям, покинули российские офицеры, но другие военные там остались.

Российские оккупанты захватили Снигиревку в марте. Этот город - железнодорожный узел.

Ситуация на юге Украины

9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что его армия покидает правый берег Херсонской области. Соответственно, областной центр, город Херсон, российские оккупанты тоже покинут.

Председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал жителей области не разглашать информацию о действиях ВСУ.

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