В ходе сентябрьского контрнаступления на Донетчине на брошенной позиции захватчиков среди мусора и сожженной техники пограничники нашли фуражку оккупанта с подписью "ст. л-т Санжиев С. Б.".

Украинские военные получили очередное подтверждение того, что российские оккупанты забирают с поля боя только ликвидированных из офицерского состава.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

По данным пограничников, в ходе сентябрьского контрнаступления в Донецкой области в районе Святогорска на брошенной позиции захватчиков среди мусора и сожженной техники пограничники нашли фуражку оккупанта с подписью "ст. л-т Санжиев С. Б.".

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Они указывают, что владелец этого аксессуара оказался незаурядным захватчиком, чью гибель признали в РФ.

В частности 15 сентября СМИ и соцсети сообщили о прощании в Калмыкии с участием городских и районных чиновников со старшим лейтенантом Сананом Басанговичем Санжиевым. Он был замполитом роты десантников.

"Погибший в Украине 35-летний захватчик выучился на филолога, поработал в пиццерии, а потом пошел дурить мозги срочникам и контрактникам российской армии. После окончания военной кафедры филолог надел офицерские погоны и стал замполитом роты десантников", - говорится в сообщении ГПСУ.

В то же время, по данным ГПСУ, остальные погибшие, очевидно, ниже рангом, так и остались в украинской земле.

Потери оккупантов в Украине

За прошедшие сутки ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины выполнили 266 огневых задач, в частности, в захваченном оккупантами Херсоне поражено место расположения Росгвардии, а в районе села Давидов Брод Херсонской области подавлен один вражеский опорный пункт.

Подтверждено уничтожение 57 противников и 30 единиц техники, в том числе 2 командно-штабных машины, 19 единиц другой автобронетехники, самоходной гаубицы "Акация", артустановки "Гвоздика" и 2 гаубиц "Мста-Б", сообщило оперативное командование "Юг".

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