В Снигиревке еще есть войска противника, отметил глава Николаевской ОВА.

Город Снигиревка Николаевской области, по неподтвержденным сведениям, покинули офицеры противника.

В Снигиревке еще остаются войска противника, рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на брифинге, комментируя информацию якобы об освобождении населенного пункта на Николаевщине.

"Мы этого ждем каждый день... неподтвержденная информация, жду еще около часа: офицерский состав покинул Снигиревку, но войска там еще остаются", – сообщил чиновник.

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Напомним, российские захватчики захватили Снигиревку в марте. Стоит отметить, что этот город – железнодорожный узел.

Контрнаступление Украины - что известно о достижениях нашей армии

Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление в конце августа. В середине сентября президент Владимир Зеленский рассказал, что от захватчиков была освобождена почти вся Харьковщина.

4 октября глава государства сказал, что армия Украины на юге за неделю освободили десятки населенных пунктов.

По данным оперативного командования "Юг" ВСУ, уже освобождены такие населенные пункты – Давидов Брод, Крещеновка, Любимовка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, а также Малая Александровка и Большая Александровка.

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