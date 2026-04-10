'Будем выгребать': военный напомнил, чем обернулось прошлогоднее затишье на Пасху

В прошлом году Россия использовала время объявленного в одностороннем порядке перемирия на Пасху для перегруппировки подразделений. И в этом году во что-то "хорошее и благородное" тоже не верится, заявил старший сержант Сил обороны Украины с позывным Алекс.

"Немного с отсылкой к событиям годичной давности, когда противник также в одностороннем порядке "великодушно" объявил "перемирие" по всей ЛБС (линии боевого столкновения, – ред.) и использовал эту возможность для перегруппировки подразделений, осуществления ротаций и усиления инфильтрации на передовой", – отметил военный в своем Telegram-канале "Офицер".

Алекс добавил, что не имеет ни малейшего представления о том, что замышляет враг. Однако в что-то "хорошее и благородное точно не верится", пишет он.

"Верится только в то, что будем выгребать д*рьмо после этого "перемирия". А глядя на то, сколько здесь всего летающего, что пытается постоянно кого-то убить, очень трудно поверить в то, что в данный момент может наступить тишина…", – резюмировал военный.

Перемирие на Пасху

9 апреля Кремль опубликовал заявление российского диктатора Владимира Путина о так называемом "пасхальном перемирии". В нем говорится о прекращении боевых действий на всех направлениях фронта с 16:00 11 апреля и до конца дня 12 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении подчеркнул, что наша страна готова к зеркальным шагам.

"Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно", – заявил глава государства.

