Зеленский сделал заявление о перемирии на Пасху

Глава государства отметил, что людям нужна Пасха без угроз и реальные шаги к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к введению перемирия на период пасхальных праздников.

"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно", – написал он в своем Telegram-канале.

Глава государства подчеркнул, что людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру.

Видео дня

Кроме того, добавил Зеленский, у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи.

Перемирие на Пасху

Украина предлагала России прекращение огня на пасхальные праздники, о чем президент Зеленский говорил еще 31 марта. Однако рупор Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что Москва не принимала решений о намерении объявлять такое перемирие.

Уже 9 апреля Кремль обнародовал заявление правителя РФ Путина, в котором он объявил так называемое "пасхальное перемирие". Оно должно действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Командованию оккупационных войск был отдан приказ на этот период прекратить боевые действия на всех направлениях.

В прошлом году такое перемирие РФ также объявляла в одностороннем порядке.

Вас также могут заинтересовать новости: