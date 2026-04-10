Зеленский сделал заявление о перемирии на Пасху

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к введению перемирия на период пасхальных праздников.
"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно", – написал он в своем Telegram-канале.
Глава государства подчеркнул, что людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру.
Кроме того, добавил Зеленский, у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи.
Перемирие на Пасху
Украина предлагала России прекращение огня на пасхальные праздники, о чем президент Зеленский говорил еще 31 марта. Однако рупор Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что Москва не принимала решений о намерении объявлять такое перемирие.
Уже 9 апреля Кремль обнародовал заявление правителя РФ Путина, в котором он объявил так называемое "пасхальное перемирие". Оно должно действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.
Командованию оккупационных войск был отдан приказ на этот период прекратить боевые действия на всех направлениях.
В прошлом году такое перемирие РФ также объявляла в одностороннем порядке.