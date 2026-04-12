'Пасхальное перемирие' по-русски: Генштаб раскрыл количество нарушений режима тишины

Враг не прекратил боевых действий на фронте.

Несмотря на объявленное Россией пасхальное перемирие, боевые действия на фронте не прекратились. По состоянию на утро 12 апреля на фронте произошло более 2 тысяч нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"По состоянию на 7 утра 12 апреля зафиксировано 2299 случаев нарушения режима прекращения огня. А именно: 28 штурмовых действий противника, 479 вражеских обстрелов, 747 ударов дронами-камикадзе ("Ланцет", "Молния") и 1045 ударов FPV-дронами. Ударов ракетами, управляемыми авиабомбами, БПЛА типа "Шахед" не было", – говорится в сообщении.

По уточненной информации, вчера противник нанес 58 авиационных ударов, сбросив 184 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 8458 дронов-камикадзе и осуществил 2947 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 123 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по району населенного пункта Подгавриловка в Днепропетровской области. В Запорожской области от авиаударов пострадали Воздвижковка, Цвиткове, Копани, Чаривное, Ровно, Обще, Омельник. Также враг наносил удары по городу Херсон.

Нарушение перемирия

Как сообщал УНИАН, в субботу, 11 апреля, российские оккупационные войска атаковали украинскую эвакуационную группу в Запорожской области. Произошло это уже во время действия объявленного Кремлем "перемирия". Так, противник нанес удар около 17:30, тогда как "перемирие" должно было начаться в 16:00.

Также в ночь на Пасху российские оккупанты коварно атаковали медицинский автомобиль в Глуховской общине Сумской области. Пострадали трое медиков.

