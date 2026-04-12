'Пасхальное перемирие' на Сумщине: оккупанты атаковали машину медиков, есть раненые

Российские оккупанты в очередной раз доказали цену своих обещаний о прекращении огня.

В ночь на Пасху российские оккупанты коварно атаковали медицинский автомобиль в Глуховской общине Сумской области, заявил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Пострадали трое медиков. Им оперативно оказали помощь. Угрозы жизни нет. Враг цинично продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру. Будьте максимально осторожны", - написал он в Telegram.

Ранее УНИАН сообщал, что на одном из направлений россиян хватило на два часа "перемирия". Враг ведет обстрелы из артиллерии и атакует FPV-дронами. "Так же, как и в прошлом году, россиянам хватило всего двух часов для так называемого перемирия. А дальше, как вы помните, у нас начались уже и штурмовые действия. Ничего не изменилось", – добавил военный.

Кроме того, мы также рассказывали, что Россия во время "перемирия" убила украинскую эвакуационную группу на Запорожье. Противник нанес удар около 17:30, тогда как "перемирие" должно было начаться в 16:00.

