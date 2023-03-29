Двое из них сбежали из части, их объявили в розыск.

Российских оккупантов из отряда "Шторм", пожаловавшихся на заградотряды, теперь допрашивает российская военная прокуратура.

Как сообщает Telegram-канал Astra, российских военнослужащих вывезли из села Водяное в оккупированный Донецк. Родственники оккупантов рассказали журналистам, что после снятого видео приехала российская прокуратура, начались "серьезные разбирательства". Двое человек, снявшихся на видео, сбежали, их объявили в розыск.

"К ним в расположение приезжали и генералы со скандалами, с криками. В прокуратуре их допрашивали. Остальных парней в увалы отпустили, но вчера отозвали, там будет ещё проверка московская", - сказали они.

Видео дня

По словам родственников, из части сбежали Николай Раков из Калининграда и мужчина по фамилии Юмин из Санкт-Петербурга. По данным журналистов, также на видео есть незаконно мобилизованные из "ДНР", безуспешно подававшие рапорта об увольнении по возрасту.

Оккупанты пожаловались Путину на заградотряды: детали

25 марта в сети появилось видео, на котором российские захватчики из отряда "Шторм" жалуются, что их под угрозой убийства закрыли в окопах в селе Водяное.

По их словам, российское руководство приказало гнать их на минометы, пулеметы и танки. Они потеряли 22 человека, еще 34 - получили ранения.

OSINT-исследователи идентифицировали некоторых из них - оказалось, что к Путину обратились не обычные мобилизованные, а "идейные люмпены", принимавшие участие не только в войне против Украины.

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