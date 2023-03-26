Штурмовики жаловались, что "преступное командование" бросило их на "минометы, пулеметы и танки" ВСУ.

OSINT-исследователи идентифицировали часть российской штурмовой группы "Шторм", которая накануне обратилась к Путину насчет больших потерь среди оккупантов и проблемы заградительных отрядов.

На опубликованном видео штурмовики жаловались, что "преступное командование" бросило их на "минометы, пулеметы и танки" ВСУ под Водяным Донецкой области. "Мы сидели под открытым огнем минометов", - рассказывали боевики на камеру.

Эксперт по ОSINT Иракли Комахидзе отметил, что речь идет не о простых "чмобиках", а об "идейных люмпенах", многие из них имеют боевой опыт не только в войне против Украины, но и участвовали в локальных войнах Северного Кавказа. Кое-кто из местных сепаратистов взял в руки оружие против украинцев еще в 2014-м.

Видео дня

Среди оккупантов на видео - уроженцы Архангельска, Красноярска, Калининграда, а также Макеевки, Горловки и Донецка. В частности, "кривоносый" житель Архангельской области Сергей Молданов 1983 года рождения, другой - житель Калининграда Николай Раков 1975 года рождения, который любил позировать с флагом СССР.

Третий из них - коллаборант - служит у захватнических войска с 2014 года, возможно, из Макеевки. Он часто фотографировался с вооруженными оккупантами еще до полномасштабной войны.

Еще один штурмовик - Виталий Киося 1987 года рождения, уроженец Макеевки, которая сейчас находится под временной оккупацией. Эксперт отыскивал его контакты, а также контакты жены.

Война в Украине - российские потери

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 169 890 оккупантов, из них 720 – за 24 марта. Уничтожено уже 3580 танков, из-за чего российское командование уже вынуждено снимать старую советскую технику с пьедесталов.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Ежемесячно Путин теряет до 25 тысяч солдат, однако в этом месяце эксперты ожидают рекорд относительно российских потерь, в частности из-за бессмысленных штурмов РФ украинских позиций.

На Купянско-Лиманском направлении "минуснули" еще по меньшей мере 48 российских террористов, 88 ранили, а одного взяли в плен.

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