Российские мобилизированные из отряда "Шторм" говорят, что ВСУ оставили от их формирования под Водяным лишь "остатки".

Российской оккупанты записали очередное видеообращение к российскому диктатору Владимиру Путину и пожаловались на значительные потери в личном составе и "угрозу убийства своими же".

Об этом заявили солдаты из отряда "Шторм", которых бросило на передовую под Водяное Донецкой области собственное "преступное" командование. В ролике российские мобилизованные солдаты умоляют Путина о помощи.

"В ходе штурмов было обнаружено, что довольно трудно было вести наступление на этом участке, поскольку у противника были абсолютно пристреляны все точки. В результате, наше руководство приняло решение гнать нас на минометы, пулеметы, танки. Мы сидели под открытым огнем минометов", - жалуются оккупанты.

Видео дня

Они отмечают, что изначально штатное количество отряда составляло 161 человек, теперь, от него остались лишь "остатки".

"Понесли огромные потери 34 человека - трехсотые (раненые), 22 человека - двести ("груз двести" - убиты). Командир роты наш погиб", - констатировали они Путину.

Среди оккупантов нет согласия, они постоянно ноют о своих бедах Путину

Напомним, что российские оккупанты регулярно жалуются своему политическому лидеру Владимиру Путину на действия своих командиров в надежде, что он хоть как-то отреагирует на их "страдания".

Недавно они обратились к Путину из-за действий боевиков "ДНР", заявив, что они выполняют функцию заградительных отрядов и совсем не беспокоится о жизни обычных российских солдат.

Очевидно, что согласия в рядах российской армии - нет. Сегодня ВСУ показали интересное видео, в котором российский отряд убегают после прилета по своему боевому товарищу на поле боя.

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