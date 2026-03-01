Украине уже нужно думать о замене Starlink, - военный

Важно, чтобы в любом случае была возможность "держать связь с передовой", говорит Фирсов.

Украине нужно думать об альтернативе Starlink, потому что "завтра может быть что угодно", считает заместитель командира 21-го отдельного полка беспилотных систем Егор Фирсов. Об этом он сказал в комментарии Новости.LIVE.

Обсуждая российскую замену Starlink, он отметил, что время покажет, эффективна ли она.

"Будем надеяться, что она не будет такой эффективной, как Starlink. Но и нам нужно думать об альтернативах. Завтра может случиться что угодно - Starlink может отвалиться, сломаться, какие-то политические моменты", - высказался военный.

По его словам, Украина должна быть готова к тому, чтобы в случае прекращения услуг Starlink, была возможность "держать связь с передовым краем".

Блокировка Starlink для РФ: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, после блокировки Starlink в России "просела" эффективность ее артиллерии. СМИ писали, что сейчас в российских подразделениях царит путаница, и это снижает эффективность сил, которые долгое время были основой боевых операций Москвы.

Также мы писали, что на самом деле стало толчком к блокировке Starlink для россиян. Издание The Atlantic узнало, что все началось в конце января, когда российский ударный дрон залетел в правительственный квартал Киева. Он летел низко, и его видели чиновники в здании Кабинета Министров. Этот инцидент, рассказало издание, запустил цепь событий, позволившую Украине перехватить инициативу на фронте с помощью неожиданного союзника – Илона Маска. По данным журналистов, после того, как Украина обратилась к SpaceX с просьбой заблокировать Starlink для россиян, руководство американской компании призвало своих сотрудников "снять перчатки" и использовать Starlink "для всего, что поможет Украине".

