Отключение Starlink очень сильно повлияло на возможности россиян, - командир РДК

Командир РДК сообщил эту информацию на основе общения с теми российскими военными, которых удалось взять в плен.

Лишение возможности использовать Starlink на территории Украины очень сильно повлияло на возможности российских оккупантов. Об этом командир РДК (Российского добровольческого корпуса) Денис Капустин сообщил телеканалу "Новости.Live".

"Мы, на данный момент, набрали уже более двух с половиной десятков пленных. Я общаюсь непосредственно с пленными и спрашиваю: как сильно повлияло отключение "Старлинка" на систему ведения боев, способы передачи сигнала? Они говорят, что на самом деле очень сильно", - отметил он.

При этом, по его мнению, Россия будет это всячески отрицать.

Россияне остались без связи после отключения Starlink

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Михаил Федоров отмечает, что лишение возможности использовать Starlink на территории Украины фактически лишило российские оккупационные войска связи. Он отметил, что благодаря отключению сигнала для российских терминалов Starlink возможность передачи видео в режиме реального времени упала в 11 раз, тогда как радиочастотные перехваты значительно возросли.

Министр обороны также напомнил, что с компанией SpaceX были проведены многочисленные обсуждения. Он подчеркнул, что это вопрос не только технологической адаптации России, но и предотвращения использования агрессором западных технологий против гражданского населения.

