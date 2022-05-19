Советник главы ОПУ отметил, что ни один оккупант не погиб в этот раз.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал подробности о подрыве бронепоезда оккупантов в Мелитополе. Он отметил, что все не совсем так, как сообщили СМИ.

Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

"Вынужден вас немного разочаровать. Рельсы таки взорвали, но перед поездом. Никакой оккупант по моей информации не погиб и поезд не пострадал. Но это не первый случай, когда наши партизаны действуют на оккупированном юге. И ведут свою деятельность очень удачно. Не обо всех их успехах можно сейчас рассказывать", - рассказал Арестович.

При этом он указал, что оккупанты отделались легким испугом, потому что рельсы были заминированы недалеко от железнодорожного вокзала и подрыв повредил путь, а не сам поезд.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Мелитополе были обнаружены два трупа. По данным СМИ, это могут быть "высокопоставленные" оккупанты, а к их смерти, вероятно, причастны местные "партизаны".

18 мая утром в городе прогремел взрыв, его слышали практически во всех районах города. По данным местных СМИ, вероятно, партизаны взорвали бронепоезд российских оккупантов. Количество ликвидированных рашистов уточняется.

Позже Штаб обороны Запорожского края сообщил, что в районе мясокомбината был осуществлен дистанционный подрыв бронепоезда российских оккупантов. Состав поезда – 10 вагонов, подрыв был осуществлен под вагоном с личным составом

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