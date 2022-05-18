Подрыв был осуществлен под вагоном с личным составом.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области взорван бронепоезд с российскими оккупантами.

Об этом в Telegram сообщает Штаб обороны Запорожского края.

"По предварительной информации, в районе мясокомбината в Мелитополе был осуществлен дистанционный подрыв бронепоезда российских оккупантов. Состав поезда – 10 вагонов, подрыв был осуществлен под вагоном с личным составом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва повреждены два железнодорожных пути. Бронепоезд и локомотив с 10-ю цистернами ГСМ, следовавший за ним остановлен.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв, его слышали практически во всех районах города. По данным местных СМИ, вероятно, партизаны взорвали бронепоезд российских оккупантов. Количество ликвидированных рашистов уточняется.

Ранее СМИ сообщали, что в оккупированном Мелитополе были обнаружены два трупа. По данным СМИ, это могут быть "высокопоставленные" оккупанты, а к их смерти, вероятно, причастны местные "партизаны".

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