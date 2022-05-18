Количество ликвидированных рашистов уточняется.

Утром 18 мая, по сообщениям местных СМИ, в оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв, его слышали практически во всех районах города.

Как пишет сайт "РИА Мелитополь", возле "Зеленой поликлиники" близ комендатуры оккупантов взорвалась граната, после чего началась перестрелка в районе улицы Шмидта.

По информации журналистов издания, за час до происходящего здание комендатуры захватчиков было оцеплено, там якобы ожидался приезд какого-то высокопоставленного гостя.

"Вероятно, на территории города снова работала украинская диверсионная группа", - пишет "РИА Мелитополь".

Позже издание уточнило, что, по информации его журналистов, в Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд российских оккупантов, повреждено ж/д полотно и техника. Количество ликвидированных рашистов уточняется.

Ранее СМИ сообщали, что в оккупированном Мелитополе были обнаружены два трупа. По данным СМИ, это могут быть "высокопоставленные" оккупанты, а к их смерти, вероятно, причастны местные "партизаны".

Вас также могут заинтересовать новости: