Российские захватчики завозят в оккупированный Мелитополь Запорожской области российских пропагандистов-"шептунов".
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Запорожской областной военной администрации.
По словам местных жителей, засланные "гости" пытаются посеять в мысли горожан несколько месседжей, в частности:
- "В начале войны власть сдала город",
- "Украина бросила Мелитополь, именно поэтому не проходит эвакуация, не выплачиваются заработные платы",
- "Когда в Мелитополь придут ВСУ, то город будет разбомблен".
"Конечно, все эти враждебные послания ориентированы только на то, чтобы мелитопольцы согласились на сотрудничество с захватчиками и перестали доверять легитимной украинской власти", - сообщает ОВА.
Как сообщал УНИАН, ситуация в оккупированном Мелитополе ухудшается. Русские начали собирать личные данные жителей.
В то же время в городе были обнаружены два трупа, которые, по данным СМИ, могут быть "высокопоставленными" оккупантами, а к их смерти, вероятно, причастны местные "партизаны". Впоследствии в ОВА сообщили, что "партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга".
"Оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть. Но именно сегодня в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан", - отмечается в сообщении.
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