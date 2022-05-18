Враждебные послания ориентированы на то, чтобы мелитопольцы согласились на сотрудничество с захватчиками.

Российские захватчики завозят в оккупированный Мелитополь Запорожской области российских пропагандистов-"шептунов".

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Запорожской областной военной администрации.

По словам местных жителей, засланные "гости" пытаются посеять в мысли горожан несколько месседжей, в частности:

"В начале войны власть сдала город",

"Украина бросила Мелитополь, именно поэтому не проходит эвакуация, не выплачиваются заработные платы",

"Когда в Мелитополь придут ВСУ, то город будет разбомблен".

"Конечно, все эти враждебные послания ориентированы только на то, чтобы мелитопольцы согласились на сотрудничество с захватчиками и перестали доверять легитимной украинской власти", - сообщает ОВА.

Как сообщал УНИАН, ситуация в оккупированном Мелитополе ухудшается. Русские начали собирать личные данные жителей.

В то же время в городе были обнаружены два трупа, которые, по данным СМИ, могут быть "высокопоставленными" оккупантами, а к их смерти, вероятно, причастны местные "партизаны". Впоследствии в ОВА сообщили, что "партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга".

"Оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть. Но именно сегодня в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан", - отмечается в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости: