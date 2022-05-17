Ранее временно оккупированный Мелитополь был назван центром партизанского движения.

В оккупированном Мелитополе вчера рано утром были обнаружены два трупа. По данным СМИ, это могут быть "высокопоставленные" оккупанты, а к их смерти, вероятно, причастны местные "партизаны".

Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

По данным СМИ, это произошло в районе теплотрассы дома №52 по улице Героев Украины. Туда приехали представители коллаборантов, "милиционеры" и казаки. После с места убийства были увезены два трупа в пластиковых пакетах.

"Есть информация, что "народные мстители" помогли отправиться на тот свет двум рашистам высокого ранга. Оккупационная власть, понятное дело, ЧП замолчала. Пропагандистские СМИ Путина как в рот воды набрали", - пишет издание.

Ранее американский Институт изучения войны выделил Мелитополь как центр партизанского движения. По информации городского головы Ивана Федорова, с начала оккупации местные патриоты провели более 20 успешных операций сопротивления оккупантам, повредили объекты критической инфраструктуры двойного назначения, предоставили ценный массив военной информации о дислокации оккупационных войск украинской разведке и ликвидировали более сотни оккупантов.

Как сообщалось, в Мелитополе российские оккупанты ставят на номера авто имперские символы.