Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в вечерней сводке.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Пивденне, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по позициям украинских военнослужащих из минометов 120-го калибра.

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Кроме того, неподалеку от Водяного, что на Приазовье, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска вели огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

"На прицельные обстрелы противника наши воины давали адекватный ответ", - говорится в сообщении.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации были уведомлены представители ОБСЕ.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе.

Также сообщается, что сегодня в районе проведения ООС саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 2 га территории и передали на уничтожение 33 взрывоопасных предмета.

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Автор: Татьяна Поляковская