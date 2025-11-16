Повреждена солнечная электростанция.

Российская оккупационная армия в ночь на 16 ноября атаковала энергетическую инфраструктуру юга Одесской области, повреждена в том числе солнечная электростанция.

"Враг продолжает целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре юга Одесской области. Несмотря на активную работу ПВО, этой ночью ударными беспилотниками снова повреждены объекты энергетики, в том числе солнечная электростанция", - заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

По его словам, возникшие пожары ликвидированы подразделениями ГСЧС. К счастью, обошлось без жертв.

В пострадавшем районе развернуты пункты несокрушимости. Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура переведены на резервное питание.

Из-за удара БПЛА поврежден ряд энергетических объектов в Белгород-Днестровском районе. Как сообщили местные власти, часть города Белгород-Днестровский и объектов критической инфраструктуры остаются без электроснабжения. Работники ДТЭК проводят аварийно-восстановительные работы.

В связи с этим, временно подача воды абонентам коммунального предприятия "Белгород-Днестровскводоканал" будет осуществляться с помощью генераторов с 07.00 до 11.00 и с 17.00 до 21.00.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры сообщили, что начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). На месте работают прокуроры совместно с сотрудниками полиции.

Удары по Одесской области - новости

Напомним, утром 14 ноября россияне нанесли дроновой удар по рынку города Черноморск Одесской области. В результате этой атаки погибли две женщины, по меньшей мере 10 человек получили ранения. Среди пострадавших - маленький ребенок.

Беспилотник попал в машину продавца картофеля, рядом была очередь. Повреждена городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт. Также взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже.

