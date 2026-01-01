Оккупанты пытаются подорвать украинскую экономику через уничтожение экспортной и энергетической инфраструктуры.

Усиление российских ударов по Одессе и югу Украины свидетельствует о целенаправленной стратегии России по подрыву украинской экономики через уничтожение экспортной и энергетической инфраструктуры, ведь именно морская логистика является критической для аграрного сектора и финансовой устойчивости государства. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Издание напомнило, что в течение декабря 2025 года Одесса - главный хаб экспорта украинского зерна и экономическая "артерия", связывающая Украину с остальным миром, - была среди населенных пунктов, которые испытывали больше всего ударов. Атаки повредили инфраструктуру, зернохранилища, энергосети, а также привели к гибели и ранению десятков людей. Аналитики отметили изданию, что это свидетельствует о стремлении России все активнее подрывать украинскую экономику.

По данным Министерства развития общин и территорий Украины, около 90% украинской аграрной продукции экспортируется по морю. За 11 месяцев 2025 года шесть портов Одесской области обработали примерно 76 миллионов тонн грузов. Украине удавалось защитить эту торговлю, в частности благодаря использованию морских дронов, которые сдерживают Черноморский флот России.

Однако, отмечается, на фоне попыток администрации США найти путь к завершению войны Россия усиливает воздушные атаки по югу Украины, часто запуская дроны из оккупированного Крыма. Оттуда они не пролетают над сушей, где украинская ПВО могла бы их перехватить.

По подсчетам Кайла Глена из британского Центра информационной устойчивости, в 2025 году Россия совершила около 52 тысяч ночных дроновых атак по Украине, тогда как в период 2022-2024 годов их было около 14 тысяч. Одесса все больше становится одной из главных целей.

"Черное море, которое нас кормит и является неотъемлемой частью нашей экономики, одновременно является и нашим слабым местом", - отметил украинский военный аналитик Александр Коваленко.

В результате Одесса - один из крупнейших и самых оживленных городов Украины - фактически оказался в условиях осады. С наступлением зимы и с понижением температуры одесситы на несколько дней оставались без света, тепла и водоснабжения. Город особенно уязвим к ударам по энергосистеме, ведь почти не производит электроэнергию самостоятельно и зависит от поставок извне.

"Россияне пытаются уничтожить все ключевые элементы экспортной логистики. Они бьют по тому, к чему им проще всего добраться. А если говорить об экспорте, то Одесса - это последние ворота", - заявил директор Центра транспортных стратегий Украины Сергей Вовк.

Аналитики считают, что это свидетельствует о возвращении в центр внимания Москвы экономических целей - как на фронте, так и на дипломатическом уровне.

"Это целенаправленная стратегия - бить именно по экономической составляющей, экспорту и экономике страны. И не только по портам, а по всей территории Украины. Речь идет точно не об одном регионе", - подчеркнул Вовк.

Так, государственная компания "Укрзализныця" оценила убытки от атак по своей сети с начала полномасштабной войны в 5,8 млрд долларов. Только в 2025 году зафиксировано более 1100 ударов по ее инфраструктуре.

Вовк предупредил: если удары нарушат экспорт украинского зерна, покупатели могут искать более стабильные источники поставок, и это может привести к падению цен внутри страны и оставить фермеров без средств на удобрения и топливо. В долгосрочной перспективе объемы производства могут сократиться, что подорвет аграрную экономику Украины далеко за пределами войны.

Именно поэтому, по словам аналитиков, президент Украины Владимир Зеленский и другие политики так настаивают на получении дополнительных систем противовоздушной обороны - они могут стать ключом к сохранению украинской экономики.

Удары по Одессе

Как сообщал ранее УНИАН, россияне в новогоднюю ночь атаковали Одесскую область. В городе зафиксирован ряд чрезвычайных ситуаций: падение дронов и обломков, возгорания на объектах инфраструктуры, повреждения жилых домов. Ликвидацию последствий осложняли повторные воздушные тревоги, но по состоянию на утро все пожары ликвидированы.

Также 31 декабря РФ нанесла массированный удар по Одессе. В результате атаки пострадали пять человек - двое взрослых и трое детей. Также произошли повреждения инфраструктуры и жилых домов. В частности, в двух районах города зафиксировано попадание в многоэтажки. В одном из домов возникло возгорание квартир. В части города отсутствовало электроснабжение.

А сутками ранее из-за атаки РФ по портам Одесской области были повреждены два гражданских судна: "Emmakris III" и "Captain Karam", которые заходили в порт для загрузки пшеницы. Кроме того, были раненые среди гражданских. Целенаправленные удары по гражданским объектам являются сознательным военным преступлением, отмечали в ВМС.

