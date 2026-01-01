После российских ударов в регионах бушевали пожары.

В новогоднюю ночь россияне массированно атаковали ударными дронами регионы Украины, в частности Волынь и Одесскую область.

Как сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, враг "поздравил" Одессу несколькими волнами атак ударных БпЛА.

"В городе зафиксирован ряд чрезвычайных ситуаций: падение дронов и обломков, возгорания на объектах инфраструктуры, повреждения жилых домов. Все пожары оперативно ликвидированы, работали спасатели, взрывотехники и коммунальные службы", - рассказал чиновник.

Также взрывы этой ночью гремели в Луцке и Ковеле на Волыни. Воздушные силы сообщали о движении вражеских БпЛА в направлении области. Сначала тревогу объявили в северных районах, мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Ковеле.

Позже российским ударам подвергся и областной центр Волыни. Луцкий городской голова Игорь Полищук написал о работе противовоздушной обороны. Впоследствии он разместил фото масштабного пожара в городе.

"Вот такой пожар в сегодняшний Новый год в нашем родном Луцке вместо праздничных огней", - написал он.

По словам начальника Волынской областной военной администрации Ивана Рудницкого, несколько десятков вражеских целей атаковали объекты критической инфраструктуры региона. Часть "Шахедов" сбили.

"В то же время есть и попадание, в результате чего возникли пожары, тушение которых продолжается. В частности, в Луцке и Ковельском районе. В местах прилетов работают все соответствующие службы. Ликвидация последствий продолжается", - написал он.

Чиновник добавил, что, по информации "Волыньоблэнерго", без света 103341 абонентов. Информация о раненых и погибших не поступала.

Российские удары по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, Россия атаковала энергетику Одессы за несколько минут до Нового года. Из-за попадания фиксировались перебои с электроснабжением критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

В ночь на среду, 31 декабря, из-за атаки по Одесской области в сортировочном центре "Новой почты" сгорел прицеп со 110 посылками, объявленной стоимостью 2,3 млн грн. Все работники находились в укрытии, поэтому не пострадали.

Также мы писали, что в 2025 году было всего 4 дня, когда РФ не атаковала территорию Украины. По информации проекта UA War Infographics, за прошлый год Россия терроризировала украинцев 361 день. Примечательно, что в апреле было два дня, когда Россия не запускала ни "Шахедов", ни ракет по Украине, а также еще два дня в мае.

