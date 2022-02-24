Украинские военные продолжают держать оборону.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в социальной сети Facebook опубликовал фотографии российской военной техники, которую подбили украинские военные под Харьковом.

"Еще фото подбитой российской военной техники под Харьковом", - написал Геращенко в своем микроблоге.

Отметим, сегодня, 24 февраля, Российская Федерация вторглась в Украину. В результате под обстрелы попали несколько украинских городов. Украинские военные сумели отбить Мариуполь и Счастье.

Кроме того, Украину поддержали 48 государств и пять международных организаций. Наши партнеры предупредили о введении жестких санкций против РФ.

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