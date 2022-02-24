Антон Геращенко показал подбитые российские танки / фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в социальной сети Facebook опубликовал фотографии российской военной техники, которую подбили украинские военные под Харьковом.
"Еще фото подбитой российской военной техники под Харьковом", - написал Геращенко в своем микроблоге.
Украинские военные подбили российский танк / facebook.com/anton.gerashchenko.7
Отметим, сегодня, 24 февраля, Российская Федерация вторглась в Украину. В результате под обстрелы попали несколько украинских городов. Украинские военные сумели отбить Мариуполь и Счастье.
Кроме того, Украину поддержали 48 государств и пять международных организаций. Наши партнеры предупредили о введении жестких санкций против РФ.