Экономист связывает подорожание рыбы в первую очередь с ростом цен на топливо, а точные прогнозы на данный момент считает невозможными.

В последнее время в Украине заметно подорожала рыба, в частности скумбрия, сельдь, а также лососевые и осетровые виды. При этом для многих украинцев такое внезапное повышение цен стало неожиданностью, поскольку не всем понятно, чем оно обусловлено.

Экономист Олег Пендзин объяснил в комментарии УНИАН, повысилась ли цена на скумбрию и другие виды рыбы и с чем это может быть связано.

Почему скумбрия такая дорогая – что влияет на цену

Как пояснил экономист, основная причина роста цен заключается в том, что большая часть рыбы на украинском рынке является импортной, а значит, ее стоимость напрямую зависит от логистики, валюты и энергоресурсов:

"Логистика резко подорожала из-за удорожания горюче-смазочных материалов, а также падения курса гривны по отношению к доллару".

Он подчеркнул, что ключевым фактором является именно рост стоимости топлива, поскольку дизель широко используется в грузовых перевозках. "Сегодня литр дизеля стоит уже более 92 гривен за литр, а два месяца назад его стоимость составляла примерно 74 гривны", – отметил Пендзин.

Также, по его словам, важную роль в том, почему так подорожала скумбрия, играет еще и то, что в Украине нет промысла морской рыбы в промышленных масштабах, а значит, основной объем свежих морепродуктов доставляется из Европы.

При этом ранее, по его словам, для быстрой доставки использовался авиационный транспорт, но сейчас эта опция исключена:

"Вполне вероятно, что какой-то небольшой сегмент свежей рыбы доезжает в Украину, но в основном импортируется продукция глубокой заморозки".

Он пояснил, что для транспортировки замороженной рыбы нужны специальные рефрижераторы, а это уже – дополнительные расходы на электроэнергию, цена на которую также выросла.

Почему так подорожала сельдь – насколько выросла цена

Как отметил Пендзин, экономисты обычно сознательно воздерживаются от озвучивания конкретных цифр, поскольку это может дополнительно повлиять на рыночную ситуацию:

"Так мы формируем определенные ориентиры для рынка, и там, где продукция стоила дешевле, она сразу становится дороже".

Он добавил, что вместо точных цен можно говорить лишь об общей тенденции роста стоимости. "Мы просто говорим, например, что за последнее время рыба подскочила в цене как минимум на 15–18%", – пояснил специалист.

При этом он отметил, что стоимость рыбы в Украине неравномерна и зависит от географии и платежеспособности населения. Так, например, чем дальше город расположен от границы, тем, соответственно, выше будут цены на продукцию, а в столице на стоимость к тому же влияет уровень дохода:

"В Киеве средняя зарплата составляет около 40 тысяч гривен, а в целом по стране – примерно 29 тысяч".

Относительно будущей динамики цен эксперт высказался осторожно, подчеркнув, что делать прогнозы сейчас сложно из-за нестабильности глобальной логистики и политических рисков. "Нельзя делать прогнозы относительно стоимости рыбы, потому что она зависит от целого ряда внешних факторов", – подчеркнул он.

На данный момент же, как узнала редакция УНИАН, в известных сетях супермаркетов стоимость на развес целой свежезамороженной скумбрии по состоянию на начало мая местами достигает 280-300 гривен за килограмм. Что касается стоимости 1 кг сельди, точно сказать сложно, но в целом цена на нее колеблется в пределах 200 гривен, а на весовую слабосоленую семгу – около 1000 грн/кг.

Таким образом, в том, почему так подорожала красная рыба в Украине, по мнению эксперта, ключевую роль играют импортная зависимость, рост логистических расходов, а также подорожание топлива и энергоресурсов.

справка Олег Пендзин Экономический эксперт Олег Пендзин – экономист, эксперт Экономического дискуссионного клуба. В свое время Пендзин работал в Министерстве экономики, возглавлял Департамент развития секторов экономики. Также являлся главой департамента Федерации профсоюзов Украины. Олег Пендзин выступает в эфирах украинских СМИ, посвященных экономической тематике, а также пишет аналитические материалы на эту тему.

