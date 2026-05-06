Трамп приостановил новую операцию по расчистке Ормузского пролива сразу после ее начала, - WP

Трамп сослался на просьбу Пакистана и других посредников.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он приостанавливает новую операцию военных по расчистке транзитного пути через Ормузский пролив для коммерческих судов.

Это остановило миссию, которая только началась, в то время как более 1500 торговых судов все еще ждут возможности пройти через перекрытый Ираном критически важный водный путь, пишет The Washington Post.

Американский лидер отметил, что пауза "происходит по просьбе Пакистана и других стран" и означает, что военные операции США, включая использование военных кораблей для расчистки пути через пролив, будут остановлены "на короткий период времени, чтобы увидеть, удастся ли доработать и подписать [мирное] соглашение".

Видео дня

В краткосрочной перспективе это означает, что в то время как перехваты ВМС США судов, зашедших в иранские порты, продолжатся, воздушные и морские операции по расчистке пролива для коммерческих судов теперь приостановлены, пояснил Трамп. Обе стороны обменивались огнем в районе пролива в течение последнего дня.

Результаты миссии "Проект Свобода"

Объявление Трампа последовало за двумя пресс-конференциями – в Пентагоне и Белом доме, на которых администрация рекламировала эффективность новой военной операции и пыталась убедить всех в том, что новая миссия под названием "Проект Свобода" работает, отмечают журналисты.

Это звучало даже несмотря на то, что Иран обстреливал американские корабли ракетами и беспилотниками в первый день расчистки транзита, а США уничтожили в ответ как минимум шесть иранских быстроходных катеров.

Ранее министр обороны Пит Хегсет заявлял, что миссия США по защите коммерческих судов в Ормузском проливе будет временной и что вскоре другим странам придется взять на себя ответственность. Он также подчеркивал, что хрупкое прекращение огня с Ираном остается в силе, несмотря на атаки на корабли.

Выступая на брифинге вместе с генералом Дэном Кейном, председателем Объединенного комитета начальников штабов, Хегсет сказал, что Соединенные Штаты установили мощный "красно-бело-синий купол" над проливом в качестве "прямого подарка" другим странам, чтобы позволить коммерческим судам проходить через него.

"Мы ожидаем, что мир активизируется в подходящее время, и вскоре мы вернем ответственность вам", – подчеркнул Хегсет.

Ситуация в проливе и гуманитарный кризис

Председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Дэн Кейн, сообщил, что более 22 500 моряков на более чем 1550 коммерческих судах ждут прохода через пролив, и что Центральное командование, курирующее военные операции США в регионе, установило "зону повышенной безопасности" на южной стороне пролива, защищаемую силами США.

С момента объявления о прекращении огня Иран девять раз обстреливал коммерческие суда, захватил два и более 10 раз атаковал силы США – "все это на данный момент ниже порога возобновления крупных боевых действий", – уточнил Кейн.

Госсекретарь Марко Рубио, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что администрация оставила операцию "Эпическая ярость" в прошлом. "Мы закончили с этим этапом. Теперь мы переходим к этому "Проекту Свобода", – резюмировал он.

Рубио обвинил Иран в том, что тот фактически держит мир в заложниках и подвергает опасности жизни людей, управляющих судами. "У них есть моряки на коммерческих судах, которые там умрут от голода. Им все равно. Им плевать, что это обрушивает экономики по всему миру, даже их собственных союзников. Вот что они делают с проливами. Как вы думаете, что бы они сделали, если бы у них было ядерное оружие?", – спросил Рубио.

Дипломатический тупик и внутренние споры

Хегсет добавил, что "прекращение огня не закончено". Трамп, выступая позже в Белом доме, отказался говорить, какие действия Ирана будут считаться нарушением прекращения огня. "Ну, вы узнаете, потому что я дам вам знать", – ответил он.

Президент США, как и в последние дни, попытался преуменьшить значение неурегулированного конфликта, пишет СМИ. "Знаете, сегодня у нас был рекордно высокий фондовый рынок, несмотря на это слово, небольшую военную стычку. Я называю это стычкой, потому что у Ирана нет шансов", – заявил он.

Ответная реакция Ирана

Иранские официальные лица во вторник обвинили США в нарушении прекращения огня и предупредили, что те могут увязнуть в войне, которая идет уже третий месяц. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что события в проливе "ясно дают понять, что у политического кризиса нет военного решения", добавив, что США следует "опасаться возвращения в трясину".

"Проект Свобода – это Проект Тупик", – подчеркнул он, имея в виду название миссии США по проведению судов через пролив.

Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф написал, что "новое уравнение" в проливе "находится в процессе закрепления". "Мы прекрасно знаем, что продолжение статус-кво нетерпимо для Америки; при этом мы еще даже не начинали", – добавил он.

Другие новости о ситуации на Ближнем Востоке

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп сделал новое заявление по поводу войны в Иране. "Они должны махать флагом. Но они очень горды. Возможно, вы не увидите белый флаг. Но по сути это уже то, что им нужно, они должны махать белым флагом капитуляции", – заявил глава Белого дома.

Кроме того, мы также рассказывали, что Украина использовала войну США с Ираном в своих интересах. Она должна была бы дать России большее преимущество перед Украиной, но Украина казалась более эффективной в использовании ситуации в своих стратегических интересах.

Вас также могут заинтересовать новости: