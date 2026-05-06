Магнитная буря атаковала Землю: ученые изменили прогноз (график)

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни магнитных бурь не ожидается.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни геомагнитная обстановка будет спокойной, лишь в кратковременными периодами активности, однако корональный выброс массы на Солнце все изменил. Об этом сообщает Британская егологическая служба.

Как сообщается, геомагнитная активность повысилась за последние 24 часа из-за прибытия коронального выброса массы. Ожидается, что слабая магнитная буря продлится и сегодня, 6 мая.

В конце этой недели, скорее всего 7-8 мая, ожидается воздействие еще одного высокоскоростного потока из небольшой корональной дыры. Это также приведет к магнитной буре уровня G1.

Магнитные бури - как защититься

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце и потоками солнечного ветра. В такие периоды у некоторых людей могут появляться головные боли, слабость, перепады давления и ухудшение сна.

Чтобы снизить влияние, важно соблюдать режим дня, больше отдыхать и избегать стресса. Полезно пить достаточное количество воды, ограничить кофе и алкоголь. Людям с хроническими заболеваниями стоит держать под рукой необходимые лекарства. Лёгкая физическая активность и прогулки на свежем воздухе помогают легче перенести такие дни.

