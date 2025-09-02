Сейчас Россия перебрасывает туда дополнительные силы из Сумской области, отметил Денис Попович.

Накануне стало известно, что Силы обороны Украины освободили населенный пункт Новоэкономичное под Покровском и это может свидетельствовать о более масштабных планах украинских защитников. Такое мнение высказал военный аналитик Денис Попович в эфире на "Radio NV".

"Там интересная история вырисовывается. Не хочу ничего прогнозировать. Если удастся срезать эту Добропольскую клешню - это одно. Это прорыв на Доброполье. А там может быть интереснее, даже этот угол, это продвижение с севера на Мирноград, удастся его сбить. Я имею в виду Новоторецкое, Федоровку, Суворово и так далее. Здесь в более широком виде. Я говорю вообще об этой стороне, которая пытается охватить Покровско-Мирноградскую агломерацию с севера. Этот тактический успех - он создает именно такие перспективы", - сказал Попович.

В то же время он отметил, что с подобными прогнозами следует быть осторожным. Поскольку российские захватчики снимают части и подразделения десантных войск и морской пехоты, в частности с Сумского направления и перебрасывают их в Донецкую область.

"Эти части и подразделения очень избиты в боях, они не укомплектованы полностью в результате потерь. Но они сейчас перебрасывают подкрепление, чтобы усилить штурмовые действия в Донецкой области. Поэтому одно дело - это наши тактические успехи. А другое дело, что враг не оставляет своих надежд охватить Покровско-Мирноградскую агломерацию, выполнить свои планы на лето", - добавил Попович.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Силы обороны Украины освободили населенный пункт поселок Новоэкономичное в Покровском районе Донецкой области. Уже 2 сентября стало известно, что отдельного полка "Скала" освободили также поселок Удачное в Донецкой области, к юго-западу от Покровска.

В то же время аналитики DeepState накануне сообщали о продвижении россиян на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Отмечается, что россияне оккупировали населенный пункт Камышеваха в Донецкой области и продвинулись в районе Малиевки, которая находится в Днепропетровской области.

