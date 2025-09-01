Силы обороны Украины освободили поселок Новоэкономичное в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Как говорится в сообщении, украинский флаг в центре населенного пункта был поднят в воскресенье, 31 августа.
"Две недели понадобилось для того, чтобы постепенно, шаг за шагом, пройти каждую улицу. Ночью - заведение групп, выявление противника, скоординированный штурм и зачистка. 31 августа в центре населенного пункта был поднят наш флаг", - рассказали в Генштабе.
Отмечается, что освободить населенный пункт удалось бойцу штурмового полка "Скала".
Ситуация на фронте: важные новости
Ранее аналитики DeepState сообщили о продвижении российских оккупантов на админгранице Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. В частности, стало известно, что захватчики захватили населенный пункт Камышеваха в Донецкой области и продвинулись в районе Малиевки на Днепропетровщине.
Также аналитики DeepState рассказали детали о ситуации на админгранице Днепропетровской и Донецкой областей. Отмечается, что россияне не имеют контроля над населенным пунктом Дачное на Днепропетровщине и сейчас сконцентрировали свое внимание на населенном пункте западнее.
В то же время в Генштабе заявили, что РФ хочет "выдать желаемое за действительное", распространяя информацию о результатах своей летней наступательной кампании. Там также отметили, что нынешняя летняя наступательная кампания РФ "завершилась практически ничем".