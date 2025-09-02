Операция длилась в течение двух недель.

Штурмовики отдельного полка "Скала" освободили поселок Удачное в Донецкой области, сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

"В прямом контакте и при поддержке средств поражения были уничтожены все опорные пункты врага. В течение двух недель штурмовые группы поэтапно зачистили дом за домом и подняли над поселком украинский флаг", - сообщили в Telegram Генштаба.

Также там опубликовали видео поднятия флага над поселком, а также кадры уничтожения российской позиции выстрелом из гранатомета.

Видео дня

Населенный пункт Удачное находится юго-западнее Покровска, неподалеку админграницы Донецкой и Днепропетровской областей.

Ситуация на фронте - важные новости

Накануне Генштаб ВСУ также сообщал об освобождении Украиной поселка Новоэкономичное в Покровском районе Донецкой области. Освободить населенный пункт удалось бойцам штурмового полка "Скала".

Также накануне заместитель командира 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Святослав "Калина" Паламар сообщил, что бойцам "Азова" удалось улучшить оборону фронта на Покровском направлении и сейчас там ситуация лучше, чем была месяц назад.

