Также у Путина прокомментировали проведение следующего раунда переговоров между Украиной и РФ.

Российская армия проводит "наступление" в Днепропетровской области в рамках создания буферной зоны в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии росСМИ.

При этом он подчеркнул, что пока нет точного понимания о новом раунде переговоров с Украиной, однако контакты "нужно продолжать".

Также Песков прокомментировал вопрос передачи Украине тел погибших военных. По его словам, пока речь не идет об обращении к международным организациям.

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В частности представитель Кремля призвал дождаться начала недели, чтобы понять, "как будет эволюционировать позиция Киева по обмену телами погибших".

"Нужно понять, отказывается ли Украина от выполнения договоренностей по обмену телами погибших военнослужащих", - сказал он.

"Наступление" РФ на Днепропетровщине - что говорят в Украине

Напомним, ранее россияне заявили о наступлении на Днепропетровщину. Однако в Генштабе ВСУ отметили, что это не так. По словам представителя ведомства Андрея Ковалева, сообщение о продвижении россиян на этом направлении является фейком.

"Эта информация не соответствует действительности. Бои продолжаются в Донецкой области. А приведенный текст - российская дезинформация", - отметил он.

В то же время в ISW рассказали, что на самом деле происходит на границе Днепропетровской области. По словам аналитиков, пока никаких подтверждений словам оккупантов нет. В частности ISW не обнаружил геолокационных доказательств этих заявленных продвижений вблизи границы Днепропетровской области.

"ISW оценивает, что текущая российская тактическая активность вблизи юго-восточной части Днепропетровской области является продолжением российских наступательных усилий на юго-западе Донецкой области, а не началом новой крупной наступательной операции по захвату оперативно значимой территории в Днепропетровской области", - заверили в Институте изучения войны.

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