В Координационном штабе призвали российскую сторону прекратить грязные игры и вернуться к конструктивной работе.

Заявления российской стороны о срыве Украиной обмена телами погибших военных и пленными не соответствуют действительности и предварительным договоренностям. Об этом говорится в заявлении Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

В ведомстве напомнили, что в течение последней недели команды с обеих сторон вели работу в двух направлениях - репатриации тел погибших военнослужащих и обмена пленными.

"По обмену пленных - Украина подала списки на обмен, сформированные в соответствии с четко определенными категориями, согласованными во время переговоров в Стамбуле: тяжело раненые, тяжело больные, по формуле "всех на всех", а также молодые военнослужащие", - рассказали в Координационном штабе.

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Между тем, отмечается, "российская сторона передала другие списки, которые не соответствуют согласованному подходу". Украина предоставила соответствующие комментарии, и следующий шаг, говорится в заявлении, ожидается от российской стороны.

По репатриации тел, сообщили в штабе, действительно была достигнута договоренность, хотя дата не была согласована.

"Вместо последовательного выполнения согласованного алгоритма российская сторона прибегла к односторонним действиям, которые не были согласованы в рамках совместного процесса", - говорят в ведомстве.

Там отметили, что вместо конструктивного диалога Украина снова сталкивается "с манипуляциями и попытками использовать чувствительные гуманитарные темы в информационных целях".

"Мы заинтересованы в реальном результате - в возвращении наших пленных и тел погибших, и готовы работать для этого дальше в пределах согласованных рамок. Призываем российскую сторону прекратить грязные игры и вернуться к конструктивной работе для возвращения людей в обе стороны и четко выполнить договоренность в ближайшие дни", - отметили в Координационном штабе.

Вероятный обмен пленными и телами погибших военнослужащих

Как сообщал ранее УНИАН, 2 июня в Стамбуле Украина и РФ договорились о новом обмене пленными. Глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что на переговорах внимание сосредотачивалось на необходимости обмена тяжело больными. Также "договорились о возвращении 6 тысяч тел погибших солдат (в обмен) на 6 тысяч", сказал министр.

Глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил вероятный новый обмен пленными. "Все тяжелораненые и тяжелобольные будут обменяны по формуле "все на всех", по этой форме обменены будут и молодые солдаты", - сказал он и уточнил, что крупнейший с начала войны обмен пленными между Россией и Украиной охватит "от 1000 до 1200 человек".

4 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что на выходных Украина и Россия могут провести обмен военнопленными. Он сообщил журналистам, что российская сторона "на эти выходные - субботу и воскресенье - сможет передать 500 человек, 500 наших военных". Президент добавил, что украинская сторона будет готова обменять соответствующее количество пленных со своей стороны. При этом отметил, что пока Украина от РФ списки не получила.

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